Comment s'occuper de son potager en été ?

Avec le mercure qui grimpe, les sols peuvent être chauds, voire asséchés par le soleil. Or, la terre doit être meuble avant de pouvoir planter vos légumes. C'est la raison pour laquelle on commence par travailler la terre en la bêchant à l'aide d'une fourche. Par la même occasion, on enlève aussi les adventices. Si le potager est déjà existant, on enlève les dernières cultures pour laisser la place aux nouvelles. On pratique ainsi la rotation des récoltes, ce qui est conseillé pour un potager sain et pour protéger des risques de maladies fongiques.