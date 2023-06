Quelles sont les plantes à protéger absolument du mildiou ?

Le mildiou est l'une des principales maladies qui inquiètent bien des jardiniers. Et pour cause, ce fléau de nos potagers est dévastateur lorsqu'elles s'attaquent aux plantes. Il se propage très rapidement et réduit à néant vos cultures et tous vos efforts. Quelles sont les plantes les plus sensibles et comment les protéger ? On vous dit tout.