Jardin méditerranéen : les plantes et arbres indispensables pour se créer un coin de Provence

Un jardin méditerranéen se caractérise par son incroyable diversité, ses couleurs, ses odeurs et ses végétaux capables de résister aux fortes chaleurs et aux sols rocailleux. Il n'est pas nécessaire de vivre en Provence ou en Italie pour se créer un extérieur où aromates et fleurs odorantes se mélangent aux arbres au feuillage persistant. Il est tout à fait possible d'aménager sa terrasse, son balcon ou son jardin et lui donner une allure méditerranéenne en choisissant bien arbres et plantes. Et avec ces périodes de sécheresse, le jardin méditerranéen possède déjà un atout majeur, celui de ne demander que peu d'eau pour s'épanouir.