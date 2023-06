Mildiou de la tomate : nos conseils pour éviter ce fléau du potager

Le mildiou est une maladie fongique, hélas assez courante, qui touche les tomates, mais aussi les courges et les cucurbitacées. Elle est causée par un champignon et se développe lorsque le temps est chaud et humide. Souvent, elle est provoquée par les précipitations en été ou après une période intense d'orage. Ennemi de la tomate, le mildiou de la tomate est facilement identifiable. En effet, on observe des taches brunes, une poudre blanche sur les feuilles et les tiges ou encore une moisissure grise qui cause la mort des feuilles. Cette maladie peut non seulement faire baisser le rendement de vos tomates, mais peut aussi détruire toute une récolte. Si vous apercevez des tâches sur vos fruits, ils ne peuvent plus être consommés et doivent être détruits.