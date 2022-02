Nos conseils pour un potager bien organisé

Comme toutes les cultures, légumes et salades ont besoin d’eau, il est donc primordial d’installer un point d’eau pour irriguer les sols ou un robinet non loin de votre potager afin de faciliter l’arrosage. Le récupérateur d’eau de pluie est une bonne option, il permet de faire des économies et de faire un geste écologique. En récupérant, par exemple, l’eau qui tombe sur le toit de la maison. L’eau est centralisée par les gouttières, qui seront directement reliées au récupérateur. Il existe différents types de récupérateurs et il est même possible de les enterrer.