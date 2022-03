Jardin ou terrasse : les solutions pour se cacher du voisinage ?

S’il est urgent de couper le vis-à-vis avec vos voisins, il va falloir se tourner vers des panneaux occultants notamment en bois. Il en existe de tous types. L’épaisseur des lames va de pair avec la résistance du panneau et son prix. Certains possèdent des lames espacées ou des persiennes, plus légères et qui offrent une meilleure résistance aux vents. Il s’agit d’une solution pratique mais qui présente un inconvénient : les dimensions des panneaux sont souvent fixes. À partir d’une vingtaine d’euros le panneau.

Pour un aspect naturel, privilégiez les panneaux construits à partir de tiges végétales, comme le noisetier. L’aspect est plus léger, moins rigide et laisse passer la lumière. Pour les petits budgets, les rouleaux de canisse et la brande de bruyère sont deux alternatives intéressantes. À partir d’une dizaine d’euros le rouleau.