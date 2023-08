Comment réussir à coup sûr la bouture d'une plante ?

C'est une évidence, mais il est bon de le rappeler. La tige que l'on prélève de la plante mère doit être saine et vigoureuse. Si le rameau est abîmé ou vieillissant, il y a peu de chance pour qu'il développe de nouvelles racines. On fait en sorte de couper proprement une tige d'une dizaine de centimètres. Elle doit être fraîche et sans fleur. On enlève les feuilles les plus basses pour n'en laisser que trois sur le haut de la tige. En faisant cela, on réduit la transpiration du plant et celui-ci peut se consacrer à une seule tâche : faire des racines.