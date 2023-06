Jardinage écoresponsable : nos conseils pour réutiliser les déchets verts

Il s'agit sans doute de la meilleure manière de recycler ses déchets verts quand on est propriétaire d'un jardin. Non seulement, il permet de réduire vos déchets, mais vous fabriquez aussi un fertilisant naturel pour les sols. Un bon compost est un mélange harmonieux de « matières brunes » (feuilles mortes, brindilles, écorce, pailles ou carton) et « matières vertes » (les résidus de gazon ou les déchets de cuisine). De manière générale, il faut alterner des couches de matières brunes et des couches de matières vertes pour que le compost soit humide, mais pas trop !