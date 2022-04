Les conseils pour bien choisir sa pergola

Avec le bois, pas de risque de faire une faute de goût. C’est, de plus, le matériau qui fera le moins de mal à votre porte-monnaie. Pour une plus longue durée de vie, optez pour du bois exotique ou local s’il est bien traité et évitez l’entrée de gamme. À cause du soleil et des intempéries, la pergola risque de perdre sa couleur. Demandez conseil à un professionnel. Pour une pergola adossée, comptez entre 100 à 200 €/m² (150 à 300 €/m² avec construction). Pour une autoportante, le prix oscille entre 150 à 300 €/m² (200 à 400 €/m² avec construction).