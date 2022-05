Je veux remplacer ma chaudière au gaz, quelle énergie est la plus rentable ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions, liées ce mercredi à l'énergie et aux travaux, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je souhaite remplacer ma chaudière au gaz. Quelle énergie est la plus rentable ?

Seul professionnel peut vous répondre, en fonction de l’isolation de votre logement et de vos habitudes de consommation. La CAPEB, syndicat patronal de l’artisanat du bâtiment, conseille de prendre en compte trois paramètres : le prix de l’équipement, les travaux d’installation et enfin le coût de l’énergie. "Si vous devez changer tous les radiateurs existants, par exemple pour vous chauffer à l’électricité, l’investissement peut être lourd", explique David Amadon, directeur du pôle technique du syndicat.

Concrètement, il y a trois équipements qui sont compatibles avec vos radiateurs existants : "une pompe à chaleur air/eau, une chaudière biomasse, une pompe à chaleur hybride". Le prix de ces installations varie entre 8.000 et 15.000 euros et il faut entre 10 et 25 ans pour les rentabiliser, "suivant votre consommation". Côté coût de l’énergie, c’est le médiateur de l’Énergie qui nous aide à y voir plus clair : "actuellement, le bois est l’énergie la moins chère. L’électricité reste, de loin, la plus onéreuse au quotidien".

Avant d’entamer vos démarches, vous pouvez consulter cette fiche proposée par l’Agence de l’environnement. Vous pouvez aussi vous tourner vers France Rénov, le service public de rénovation de l’habitat. Yann Le Port, directeur adjoint du pôle technique de la CAPEB, conseille également de choisir un professionnel dont la gamme de produits est large, "afin qu’il puisse vous proposer la solution la plus proche de vos besoins". Cet annuaire, mis à disposition par le syndicat professionnel, recense les entreprises sérieuses près de chez vous.