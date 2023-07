Je vis en appartement : quel est l'intérêt d'une litière pour mon chien ?

Bien qu'elle soit très pratique pour pallier certains problèmes de propreté, la litière pour chien ne saurait remplacer les promenades quotidiennes. Ne comptez donc pas sur elle pour remplacer complètement le temps que vous devez à votre compagnon à quatre pattes, car il en va de son bien-être général !

Cet accessoire est plus grand et donc plus encombrant que le modèle compact conçu pour les chats et il doit rester à l'abri des intempéries, à l'intérieur ou sur un balcon. De plus, il y a un entretien régulier à réaliser. Si vous choisissez une litière de propreté, le tapis absorbant est généralement à usage unique et doit donc être changé tous les jours, ce qui finit par coûter cher quand la situation s'éternise. Si vous avez acheté une litière pour chien avec gazon synthétique et bac de récupération, le premier doit être changé régulièrement et le second vidé tous les jours pour une hygiène optimale.

Enfin, les modèles de qualité coûtent une centaine d'euros, représentant ainsi un budget conséquent. Mieux vaut donc sortir votre chien aussi souvent que possible pour que l'usage de la litière reste occasionnel ! Votre toutou risquerait de prendre l'habitude de faire ses besoins à l'intérieur, et pas toujours dans sa litière…