Jeux concours, tombolas ou spectacles : les supermarchés et le marketing à l'ancienne

Si vous trouvez ce métier un peu démodé, sachez qu'entre le Black Friday et les fêtes de fin d'année, son planning est bien rempli. Pour s'offrir ses service, cela oscille entre 500 et 1 000 euros. Des investissements que les boutiques rentabilisent très vite. L'objectif est de donner à une galerie marchande des airs de fête foraine ou encore de casino. Et ce marketing à l'ancienne a toujours la cote chez les clients en 2022.