Loto : un gagnant oublie de réclamer ses gains et perd 6 millions d'euros

Selon le règlement de la loterie nationale, dans le cas où un jackpot n'est pas réclamé celui-ci est remis en jeu "sous forme d'opérations promotionnelles", précise la FDJ. Ce n'est pas la première fois qu'un millionnaire du Loto ne se manifeste pas, se souvient RTL. En 2011, un gagnant de Haute-Loire a ainsi perdu ses 8 millions d'euros tout juste gagnés. Deux ans plus tard, la cagnotte avait été remise en jeu lors d'un tirage intitulé pour l'occasion "Super Loto de l'inconnu".

Une situation somme toute rare, les joueurs du Loto sont davantage au courant des règles du jeu. En revanche, plusieurs gains dans le cadre de l'opération "My Million" n'ont jamais été récupérés à cause d'un fonctionnement plus complexe, plus récent et moins connu des joueurs occasionnels.