Jouets dangereux : quelles précautions prendre avant et après les achats de Noël

Même acheté dans un établissement de confiance, un jouet présentant les affichages nécessaires peut se révéler défectueux. Il est donc recommandé aux parents de le manipuler dans le magasin ou dès réception en cas d’achat en ligne. On vérifiera par exemple que les yeux d’une peluche ne se détachent pas ou que le compartiment à piles d’un objet électrique est bien sécurisé. Enfin, il est possible de se rendre régulièrement sur le site Rappel Conso. Il recense les produits dangereux et déficients de toute nature. Toutefois, les alertes peuvent survenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la mise sur le marché.