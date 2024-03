Que valent les bars à sieste face à la dégradation constante du sommeil ?

Ce vendredi 15 mars, c'est la journée internationale du sommeil : 59 % des Français observent une dégradation de leur sommeil. Pour rattraper vos heures de sommeil perdues, optez par exemple pour un bar à sieste. L'idée de faire la sieste au cours de la journée progresse, mais n'est pas encore ancrée dans nos habitudes.

En cette journée internationale du sommeil, ce 15 mars, le constat est clair : 59 % des Français observent une dégradation de leur sommeil depuis ces dernières années, d'après une récente étude d'Odoxa. Comme l'explique à TF1 Info Linda Amine, psychologue clinicienne et spécialiste du sommeil, "le sommeil reste aujourd'hui une variable d'ajustement dans le quotidien de chacun. Il y a encore ces idées reçues d'un sommeil associé à la faiblesse : moins on dort, plus on est fort, mais aussi à une perte de temps."

Ainsi, le manque de sommeil "peut être compensé par la sieste". En effet, le sommeil est "un besoin physiologique" et il "ne doit pas attendre uniquement la nuit", affirme la spécialiste. D'autant plus que la sieste a "des bénéfices en termes d'humeur, et surtout de performance". "L'après sieste favorise l'émergence d'idées nouvelles et facilite à la résolution de problèmes", analyse Linda Amine.

"Ce qui manquait à Paris, c'était un endroit pour faire la sieste dignement"

C'est ce besoin que Virginie Yang a voulu combler en 2011, en créant Zen Bar, un bar à sieste dans IIe arrondissement de la capitale. "J'ai toujours été une adepte des siestes. Je dormais n'importe où : dans les toilettes, dans les voitures de fonction et même dans des cabines à UV !, raconte-t-elle. Ce qui manquait à Paris, c'était un endroit pour faire la sieste dignement."

Ce bar à sieste permet "aux gens de se laisser aller et de s'endormir pour faire une sieste réparatrice" et "recharger leurs batteries mentales et physiques". Et tout est permis pour se relaxer. Vous pouvez opter pour une sieste dans un fauteuil Zen Gavrity, "un fauteuil de massage enveloppant et cocooning, conçu par des médecins", précise Virginie Yang. Casque sur les oreilles, laissez-vous aller au son de la musique. Vous serez assis de manière inclinée avec les genoux relevés au niveau du cœur : une position mise au point par la NASA pour le confort des astronautes lors des phases de décollage, et qui est optimale pour la relaxation.

La particularité de ce fauteuil, c'est qu'il est "intelligent et équipé d'un scanner corporel qui s'adapte à votre morphologie et il imite de manière quasi identique la sensation de mains humaines et chaudes", décrit-elle. Une technologie, oui, mais qui "ne remplace pas l'accompagnement". "En amont, nous échangeons avec les personnes sur leur état pour ajuster les types de massages : doux ou tonique, si vous avez fait du sport par exemple", poursuit Virginie Yang. Il y a également la sieste sur lit de massage Shiatsu, des rouleaux de pierres de jade. Mais vous pouvez aussi vous reposer sur des lits tout simples à mémoire de forme. "Bar", telle est son appellation. Vous pourrez ainsi déguster des thés et infusions, après la sieste.

15, 25, 35 ou 45 minutes : à vous de choisir ! "Cela dépend de chacun, du temps que la personne peut s'accorder et sa capacité à lâcher prise", indique la fondatrice de Zen Bar. Cependant, selon Linda Amine, "il ne faut pas dépasser 40 minutes pour éviter de tomber dans un sommeil profond et revenir plus facilement à ses activités". Celle-ci salue cette initiative qui permet de "faciliter la sieste, notamment pour les personnes qui n'en ont pas la possibilité au travail". Les clients sont conquis, et certains y viennent jusqu'à trois fois par semaine. "Ils arrivent tendus et repartent avec le sourire et relaxés", relate Virginie Yang.

Inciter les salariés à faire la sieste au travail

Pour autant, la prise de conscience de l'importance de la sieste progresse. "Depuis le covid, il y a eu une hausse de la demande : les gens se rendent compte des effets néfastes d'un manque de sommeil, et donc, des bienfaits de la sieste", constate la créatrice de Zen Bar. "Avec le télétravail, c'est aussi plus simple de faire une sieste chez soi", ajoute Linda Amine. Face à ce constat, Virginie Yang a créé un autre concept, en 2019 : le Zen Truck, un centre de bien-être mobile qui se déplace au pied des entreprises.

D'après Linda Amine, "les Français ne connaissent pas encore assez les bienfaits de la sieste et il est nécessaire de les informer pour que cela devienne normal et que cela s'inscrive dans l'ordre des choses. Certaines entreprises ont déjà mis en place des salles de sieste, mais les gens hésitent, ce n'est pas bien vu. Alors qu'en Chine, ils font la sieste dans les bureaux. C'est sacré, personne ne dit rien." Celle-ci encourage les directions à inciter leurs salariés à faire la sieste sur leur lieu de travail. "La sieste, c'est une pratique et l'essentiel, c'est de la faire. Vous n'êtes pas obligés de dormir, cela peut être un temps calme et sans écrans. La clé, c'est de fermer les yeux", conclut la spécialiste.