L'impossible sobriété énergétique : la grande injustice du chauffage collectif

Dans le quartier de la Défense, la plupart des tours d’habitation datent du début des années 1970. Aucune isolation, et des appartements en simple vitrage. Dans l'immeuble difficile à chauffer visité par notre équipe, on compte plus de 300 copropriétaires. Une seule chaufferie, qui fournit l’eau chaude et le chauffage pour tous les résidents, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. Les dépenses ont explosé, dépassant les moyens des petits propriétaires, désormais endettés vis-à-vis du chauffagiste.