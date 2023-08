L'inflation a ralenti à 4,3% sur un an en juillet, confirme l'Insee

Les prix de l'énergie ont reculé en juillet de 3,7% sur un an. En revanche, un certain nombre de secteurs ont vu leurs prix continuer d'augmenter, mais de façon moindre qu'en juin. C'est le cas de l'alimentation : ses prix ont augmenté de 12,7%, ce qui est moins que la hausse de 13,7% en juin. Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 3,4% en juillet sur un an, contre 4,2% en juin.