L'interdiction des chaudières au fioul se profile, dois-je impérativement changer la mienne ? Le 20H vous répond

J'ai des factures d'électricité impayées, mon fournisseur d’énergie peut-il me couper le courant ?

À l’instant t, non, c’est la trêve hivernale. Depuis 2013, les fournisseurs n’ont pas le droit de couper le courant à leurs clients entre le 1er novembre et le 31 mars, même si les factures s’accumulent. Une mesure réclamée par la Fondation Abbé Pierre afin de lutter contre la précarité énergétique. "En dehors de cette période, en revanche, vous pouvez effectivement vous retrouver sans électricité", explique Rémy Coin, avocat spécialisé en droit de l’énergie et fondateur du cabinet Rizom-Legal AARPI.

Une exception toutefois : ça ne s’applique pas aux 5,8 millions de Français qui bénéficient du chèque énergie. Mais avant d’en arriver-là, en cas de difficultés, "la première chose à faire, c’est de contacter votre fournisseur, pour l’informer du problème", conseille l’avocat. Il va certainement vous proposer d’échelonner le paiement. "Une solution de plus en plus fréquente", confirment les services du Médiateur national de l’énergie. Via cette plateforme, le Médiateur de l’énergie est à votre disposition en cas de questions et de litiges avec un fournisseur.

Quelles démarches dois-je faire pour bénéficier du chèque énergie ?

Aucune : c’est automatique. "Ce qui compte, c’est votre dernier avis d’imposition, c’est ce qui détermine à la fois votre éligibilité et le montant du chèque", nous explique le Médiateur de l’énergie. Si vous y avez droit, vous le recevrez par la Poste courant avril, "à l’adresse que vous avez donnée à l’administration fiscale", précise le site dédié au chèque énergie.

D’ici-là, il est possible de vérifier votre éligibilité en ligne. Comme nous vous l’avons déjà expliqué, l’usage de ce chèque est très encadré : vous pouvez l’utiliser pour payer vos factures d’énergie, mais aussi pour financer des travaux d’isolation.