Pérenniser les achats alimentaires avec des titres-restaurant, un projet pas du goût des restaurateurs

Bruno Le Maire a envisagé ce mercredi une pérennisation de l'utilisation des titres-restaurant pour les achats alimentaires au-delà de 2024. Une possibilité qui fait grincer des dents du côté des restaurateurs. Environ cinq millions de personnes bénéficient actuellement de ces titres.

Une polémique chasse l'autre. Après la bronca de parlementaires et d'usagers qui s'inquiétaient ces derniers jours du retour des restrictions à l’usage des titres-restaurant à compter du 1ᵉʳ janvier 2024, Bruno Le Maire, s’est dit "favorable" à une prolongation des dérogations pour un an.

Et le ministre de l'Économie ne s'est pas arrêté là : il s'est dit également prêt à ouvrir la discussion pour que ces tickets soient utilisés plus généralement pour acheter de la nourriture. "Est-ce qu'il ne faut pas utiliser le ticket-restaurant de manière plus globale pour l'achat des produits alimentaires ? Est-ce qu'il ne faut pas changer cette dénomination qui induit un peu en erreur ? Avec une seule obsession, que ça corresponde aux attentes des gens", s'est ainsi interrogé le ministre sur Europe 1 et CNews.

5 millions de bénéficiaires en France

Le problème, c'est que cette éventualité ne réjouit absolument pas l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH). Elle s'est d'ailleurs dite "formellement" opposée "à toute nouvelle reconduction, même temporaire" de la dérogation. Cette dernière "a entraîné un manque à gagner très important pour des milliers de restaurateurs" et "moins d'un titre restaurant sur deux" est aujourd'hui dépensé dans un restaurant, note l'UMIH dans un communiqué. Dénonçant la création d'un "titre caddie", la fédération propose plutôt un "chèque alimentaire" pour "améliorer le pouvoir d'achat des publics les plus défavorisés".

Il faut dire qu'à l'origine les titres-restaurant étaient de simples bons repas. Tout commence dans les années 60. Pour faire grossir sa clientèle, un restaurateur parisien, Jacques Borel, a l’idée de vendre de simples bouts de papier dans les entreprises, que les salariés peuvent échanger contre des repas dans son restaurant. "J’avais pris des vieux rouleaux de tickets de cinéma, et suivant la couleur : le jaune était deux francs, le vert était 3 francs, le rouge, 4 francs et le violet 5 francs", raconte-t-il. Jacques Borel s’était en fait largement inspiré d’une idée d’un médecin anglais, le docteur Winchendron qui cherchait à faciliter le déjeuner du personnel de sa clinique en imaginant des " bons-repas " utilisables chez des restaurateurs avec lesquels il avait passé un accord.

Face au succès de cette opération, l'homme d'affaires réalise alors le potentiel considérable de ces bons repas, tant au niveau commercial pour les restaurateurs que social pour les salariés et décide de convaincre le gouvernement d’exonérer de charges sociales et d’impôts ces tickets. C'est ainsi que le Titre-Restaurant voit officiellement le jour en 1967. Entretemps, les bons à la sauce artisanale de Jacques Borel se transforment. À l’initiative de trois sociétés, sont ainsi créés : "Le Ticket Restaurant", "Le Chèque Restaurant" et "Le Chèque Déjeuner" (qui sont des marques déposées).

Les titres-restaurant sont utilisés aujourd'hui par plus de 5 millions de salariés pour régler des repas ou des prestations alimentaires auprès de quelque 234.000 commerçants agréés. Ils contribuent en moyenne pour 15% au chiffre d'affaires de la restauration.