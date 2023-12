L'utilisation des titres-restaurant pour les courses alimentaires prolongée jusqu'à fin 2024

Utiliser des titres-restaurant pour acheter tous les produits alimentaires sera possible jusqu'au 31 décembre 2024. Fin novembre, l'Assemblée nationale avait déjà voté cette mesure. Le Sénat a officiellement fait de même lundi soir.

Les titres-restaurant utilisables un an de plus, c'est désormais officiel. Le Parlement a adopté dans l'urgence, lundi 18 décembre au soir, par un ultime vote au Sénat, la prolongation jusqu'à fin 2024 d'une dérogation qui permet d'utiliser les titres-restaurant pour acheter tous les produits alimentaires. Le texte, présenté par le gouvernement comme une mesure de lutte contre l'inflation toujours élevée, et qui avait été voté fin novembre à l'Assemblée nationale, a été adopté à 322 voix pour, et deux contre.

La pérennisation nécessite "un travail plus approfondi"

Pressés par le temps alors que le dispositif devait s'éteindre fin 2023 si aucune modification législative n'intervenait, les parlementaires de la Haute assemblée ont conservé la même version rédactionnelle que celle adoptée par l'Assemblée nationale fin novembre. Cela permettra une entrée en vigueur au plus vite du dispositif, "une nécessité à très court terme", selon la ministre du Commerce Olivia Grégoire.

Le dispositif, mis en place en 2022, permet à quelque 5,4 millions de salariés en France d'utiliser leurs titres-restaurant pour acheter en rayon des produits non directement consommables (farine, pâtes, riz, viande...), alors qu'ils sont normalement réservés aux seuls produits directement consommables, en plus des restaurants. Au Sénat, plusieurs sénateurs écologistes et centristes ont tenté, en vain, de limiter la prolongation à six mois, au 30 juin 2024.

Le gouvernement, favorable à la prolongation du dispositif de manière temporaire, a répété lundi soir qu'il serait ouvert à une réforme durable du titre-restaurant, notamment en vue de sa dématérialisation. "Il nous faut le moderniser, le dépoussiérer", a lancé Olivia Grégoire. Néanmoins, une pérennisation pure et simple "nécessite un travail et une concertation plus approfondis".