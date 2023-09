La culture en bac, cette solution pour jardin même sans espace

Les bacs de jardinage ont l'avantage d'être plus petits, moins de terre, moins de place et donc moins d'adventices ! Il n'y aura pas besoin de désherber autant qu'une culture en terre. Par ailleurs, la culture en bac vous dispense de la corvée du bêchage, elle protège vos plantes des nuisibles et des champignons et vous permet une meilleure rotation des cultures. En effet, les récoltes sont boostées et plus rapides avec ce type d'installation, il est donc possible de semer plus régulièrement différentes graines et profiter de différents produits.