La fin de l'impression systématique du ticket de caisse repoussée au 1er avril

Le fait de décaler l'entrée en vigueur de la mesure permettra de "communiquer sur le fait que le consommateur pourra bien obtenir son ticket de caisse s'il le souhaite", et s'il en fait la demande au commerçant, souligne le cabinet d'Olivia Grégoire. "On ne revient pas" sur la fin de l'impression systématique du ticket de caisse, "la mesure reste importante pour accélérer la transition écologique", assure-t-on au cabinet d'Olivia Grégoire. D'après cette source, ce sont chaque année près de 30 milliards de facturettes qui sont imprimées, la plupart terminant à la poubelle alors que leur petite taille les rend "difficiles à collecter et à recycler".