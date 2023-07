La fin des bagages à l'aéroport ? Japan Airlines vous propose de louer des vêtements pour vos séjours

En pratique, cette offre s'adresse (pour l'heure) aux seules personnes qui se rendent au Japon. Un partenariat a été noué entre la compagnie et une entreprise locale, qui se charge de préparer les tenues et de les livrer sur le lieu de résidence du client (hôtel, Airbnb...) afin que ce dernier puisse en disposer dès son arrivée. La seule contrainte ? S'inscrire sur un site dédié au moins un mois en amont du séjour, pour renseigner ses besoins ainsi que la durée prévue sur place.

Proposé depuis quelques jours, cette initiative doit durer un peu plus d'un an, le temps de mesurer l'engouement du public et de déterminer si ce service est viable. Les visiteurs qui sont intéressés devront débourser un montant variable en fonction du nombre de tenues et de leur nature. Le Financial Times prend notamment l'exemple d'une femme d'affaires qui voudrait se rendre au Japon en été : elle bénéficierait d'une sélection de cinq hauts et trois bas comprenant des chemises en lin, des pantalons et une jupe qui descend jusqu'à la cheville. Le tout pour 5.000 yens, soit un peu plus de 30 euros.