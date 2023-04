La fin du ticket de caisse papier finalement reportée au 1er août 2023

On savait que cette fin serait repoussée une nouvelle fois, mais pas à quelle date. C'est désormais chose faite. Le gouvernement a annoncé ce samedi que le ticket de caisse papier disparaîtra finalement le 1er août 2023, et non le 1er avril ou le 1er janvier comme initialement prévu. Ce report avait été décidé notamment à cause de l'inflation galopante dans l'alimentation.

"C'est un report, cela ne remet pas du tout en question le bien-fondé de cette mesure de bon sens, qui sera appliquée. C'est juste qu'il faut qu'on soit pragmatique, qu'on s'adapte au contexte", avait expliqué dimanche 26 mars le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée au Commerce, suite à des informations parues dans la presse. "Quand vous avez une inflation à 15% dans les rayons, que le ticket de caisse est un repère pour beaucoup de Français, il nous semblait important de garder ce repère" le temps de "passer le pic inflationniste".