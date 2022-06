La France manquera-t-elle d'énergie l'hiver prochain à cause de la fermeture de Fessenheim ?

Se dirige-t-on vers un hiver 2022-2023 délicat ? Sans aucun doute, comme le reconnaît RTE auprès de TF1info. "Nous avons, depuis plusieurs années, annoncé qu'une série d'hivers, de 2018 à 2024, seraient délicats", note le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. "Nous nous trouvons en effet dans une période charnière, marquée par une série d'événements à gérer : la fermeture des centrales au fioul et à charbon, celle de Fessenheim, mais aussi du retard quant au développement d’autres modes de production". Que ce soit l'EPR de Flamanville ou les énergies marines, dont l'importance est amenée à s'accentuer.

Dans le même temps, "l'hiver qui vient nécessitera de composer avec des incertitudes", fait remarquer RTE. "En plus du grand carénage", ce programme de rénovation et de modernisation des centrales nucléaires existantes, "il existe des problèmes de corrosion sur les centrales existantes". Largement évoquées par la presse au cours des derniers mois, ces derniers contribuent à l'arrêt d'un nombre significatif de réacteurs. Lorsque l'on y ajoute les opérations de maintenances en cours, dont une partie avaient été repoussée par le Covid-19, on constate qu'une importante part du parc nucléaire français est aujourd'hui à l'arrêt. Mi-mai, 29 des 56 réacteurs de l'Hexagone étaient stoppés.