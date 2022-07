La France parmi les champions d'Europe des retraits d'argent liquide au distributeur, selon une étude

Les Français ont-ils vraiment abandonné le paiement en espèces ? Pas si sûr. D'après une analyse de l'entreprise spécialisée dans les transferts d'argent Wise, notre pays serait l'un des plus friands d'argent liquide en Europe. Selon elle, "en France, chaque mois, ce sont des retraits de 110 euros en moyenne qui sont effectués" au distributeur, note l'entreprise. Bien au-delà de la moyenne européenne, de 90 euros.

D'après la même source, seule la Grèce fait mieux en Europe, à 120 euros de retrait moyen dans les distributeurs automatiques, tandis que l'Italie fait jeu égal (110). Cette somme est en revanche plus faible chez nos autres voisins. Ainsi, ce montant moyen n'est que de 90 euros en Espagne et en Belgique, et 80 en Allemagne, au Danemark, en Hongrie et en Pologne. Le Portugal et la Suisse ferment la marche, avec une moyenne de 50 euros retirés chaque mois, d'après la même source.