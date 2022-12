La Poste : le timbre rouge disparait le 1er janvier

Autre changement notable au 1er janvier 2023 : un courrier acheminé avec un timbre vert, le plus utilisé pour les envois du quotidien, sera plus lent, distribué à J+3 et non plus à J+2. Son prix restera inchangé, à 1,16 euro pour les envois jusqu'à 20 grammes. Ce timbre sera aussi proposé l'an prochain sous une forme numérique, avec un code alphanumérique de huit caractères, vendu en ligne au même prix, qu'il suffira de recopier sur l'enveloppe. La Poste compte aussi réduire de 25% ses émissions de CO2 pour le transport du courrier d'ici à 2030, en remplissant mieux ses camions et en n'utilisant plus d'avions dans l'Hexagone (dès l'an prochain).