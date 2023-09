La saga des "Art Cars" BMW : quand les artistes revisitaient les bolides allemands

Les Art Cars, c’est à Hervé Poulain qu’on les doit. En 1975, il réalise un coup de maître en réunissant art contemporain et automobile. Grâce au pilote français, BMW a été la première marque à lancer l’idée extraordinaire de faire peindre des véhicules par des artistes de renommée internationale. Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol ou encore Robert Rauschenberg, pour ne citer qu’eux, ont tous contribué au rayonnement de la marque.

De la BMW 635 CSi, passant par la BMW M1 ou encore la BMW 320i Turbo, depuis 1975, 19 artistes ont transformé ces BMW en œuvres d’art roulantes. Hervé Poulain, comme il l’explique, avait conscience que ce projet était inédit : “Le monde de l’art et celui de l’automobile s’ignoraient totalement.” Pour autant, il avait envie d’y croire et la société BMW Motorsport GmbH, fondée seulement trois ans plus tôt, a décidé de le suivre. Le seul hic ? Il n’y avait pas de voiture, mais comme à chaque problème sa solution, BMW en a fait construire une et a confié les pinceaux au célèbre peintre et sculpteur américain Alexander Calder. L’artiste a troqué tableaux et blocs d’argiles pour une BMW 3.0 CSL. Après un premier essai sur maquette, Hervé Poulain a totalement validé les traits, puis pris le départ des 24 Heures du Mans au volant du coupé léger aux couleurs vives. Le coup d’envoi des BMW Art Cars était donné.