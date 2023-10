La terre de Sommières : ce produit miracle à avoir absolument dans nos placards

Cette poudre écologique peut s'utiliser sur toutes les surfaces et notamment les plus fragiles comme les tissus d'ameublement, les tapis, mais aussi le bois, le marbre, le cuir, les sièges de voiture ou encore le carrelage. Mieux, c’est un véritable détachant à sec. On commence par enlever l'excédent de tache avec un papier absorbant. Puis, on saupoudre la terre de Sommières et on laisse agir pendant quelques heures. Il suffit ensuite de frotter légèrement la tache et d'aspirer la poudre avec l'aspirateur. Si on constate que la tache est encore là, on peut renouveler une nouvelle fois l'opération.