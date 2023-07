La vie en van : au cœur de la communauté combi

Dans son numéro du 2 juillet 2023, Automoto vous emmène surfer sur la vague des vans aménagés à l’occasion du plus grand rassemblement de combi et van Volkswagen au monde situé à Hanovre ! Du T1 à l’ID Buzz, on compte plus de 6 000 véhicules et les propriétaires adeptes de la "van life" heureux de se retrouver. Au programme de ce festival haut en couleurs : des concerts, concours d’élégance et surtout du flower power !