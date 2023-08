Lanternes, LED, guirlandes... comment bien éclairer ses allées de jardin ?

L'astuce écologique pour réduire ses dépenses d'électricité reste l'utilisation des lampes solaires. Elles sont dotées de batteries et de panneaux solaires et ne demandent donc aucun branchement. De plus en plus designs, elles fonctionnent grâce au soleil et s'installent très facilement. Pratiques, ces lampes solaires peuvent se placer le long d'une allée ou sur une terrasse à éclairer. Cependant, il faudra bien réfléchir à leur emplacement : on évite les endroits ombragés et l'on privilégie les zones qui bénéficient d'un bon ensoleillement.