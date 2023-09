Le blanc de Meudon, un produit naturel pour un ménage 100 % green

Ce produit nettoyant et polyvalent est connu pour être particulièrement efficace sur les plaques vitrocéramiques, mais aussi sur les plaques à inductions sans les abîmer. Celles-ci sont fragiles et il faut les nettoyer avec délicatesse. Il va effacer les taches et vous débarrasser des traces de nourriture. La manœuvre est très simple : on forme une pâte avec la poudre et de l'eau et on l'applique sur la plaque. On laisse agir le blanc de Meudon et quand le produit est sec, il ne reste plus qu'à retirer la pâte avec un chiffon microfibre propre. Et le tour est joué, la plaque brille de mille feux.