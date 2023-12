Le bouclier tarifaire pourrait disparaître mi-2024, selon Agnès Pannier-Runacher

Le bouclier tarifaire instauré à l'automne 2021 pourrait être levé mi-2024, a annoncé vendredi Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition énergétique invoque la baisse prévue des prix sur le marché de l'électricité.

Vers la fin du bouclier tarifaire. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé vendredi, sur Europe 1, que le dispositif instauré depuis l'automne 2021 pour aider les Français à payer leur facture d'électricité pourrait être levé mi-2024.

"L'année prochaine, les prix sur les marchés financiers sont en train de baisser et donc, nous maintiendrons le bouclier énergétique jusqu'à ce que le prix de l'électricité redevienne raisonnable et c'est pour ça que nous serons en capacité de l'enlever, probablement au milieu de l'année", a déclaré la ministre, rappelant que l'État prend actuellement en charge "37% de la facture des Français", soit "l'écart entre les prix sur les marchés financiers de l'électricité et le prix que payent les Français sur leur facture". Le gouvernement avait déjà supprimé, fin juillet, le bouclier pour le gaz.

Hausse prévue des tarifs réglementés

Avec la fin du bouclier tarifaire, le gouvernement espère réaliser la majeure partie des 16 milliards d'euros d'économie attendus sur le budget 2024 du pays.

Agnès Pannier-Runacher a rappelé en outre que les tarifs réglementés allaient augmenter à partir du mois de février, avec une hausse maximale de 10%.

La ministre a également indiqué, sur Europe 1, que la baisse de consommation d'énergie des Français et l'état actuel des réacteurs nucléaires permettrait d'éviter des délestages durant cet hiver. "Cette baisse d'énergie est durable. Les entreprises, les collectivités, les Français ont joué le jeu et la consommation de gaz et d'électricité a baissé de 12%. Ces éléments nous permettent aujourd'hui d'être très sereins par rapport à l'hiver qui arrive", a-t-elle conclu.