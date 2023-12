Le compostage devient obligatoire en 2024 : quelles solutions en copropriété ?

À partir du 1er janvier 2024, le tri des déchets compostables devient obligatoire. Aisée dans un jardin, la tâche est plus complexe dans un appartement. Le compostage et le tri peuvent s’effectuer à l’échelle du ménage, de la copropriété, ou d’une collectivité locale.

Épluchures de fruits et de légumes, coquilles d’œufs, marc de café, débris végétaux… A partir du 1er janvier 2024, il ne sera plus possible de jeter ces déchets dans la poubelle habituelle. La nouvelle année verra en effet l’application des nouvelles règles sur le compostage. Selon l'Agence de la transition écologique (ADEME), environ un tiers du contenu de nos poubelles est constitué de déchets alimentaires. Les composter permet à la fois de réduire la pollution liée à leur incinération, tout en fabriquant de l’engrais. Dans les maisons individuelles avec jardin, la pratique est déjà assez répandue. Elle sera cependant plus complexe en copropriété.

Puis-je avoir un composteur en appartement ?

En appartement, il est, en effet, difficile d’installer un bac à compost pour des questions de place ou d’hygiène, même si contrairement à une idée répandue, le compost ne génère pas d’odeurs s’il est bien équilibré. Ils seront cependant tout autant concernés par l’obligation de trier ces déchets. En cas d’infractions, ils encourent une amende forfaitaire de 35 euros qui peut être majorée à 75 euros.

Il existe cependant plusieurs dispositifs pour composter en appartement. On peut utiliser des bacs hermétiques souvent proposés avec des substances accélérant la dégradation des matières organiques. On trouve aussi des lombricomposteurs, dans lesquels des vers de terre vont consommer les déchets et produire un compost très riche. Ces installations nécessitent tout de même un peu d’entretien. Elles sont pratiques si vous avez une terrasse, un balcon, un rez-de-jardin et des plantes à alimenter. Mais dans le cas contraire, il vaudra mieux passer par un compostage collectif. Pensez par ailleurs à vérifier dans le règlement de copropriété si des règles s’opposent à l’installation d’un bac à compost individuel.

La copropriété doit-elle installer un bac à compost ?

La copropriété n’est pas tenue de mettre en place un système de compostage. Les nouvelles règles concernent les particuliers et les collectivités territoriales. La ville doit en effet mettre à disposition un moyen de collecte. Il peut s’agir d’un simple ramassage de poubelles dédiées (souvent à couvercle marron), ou de la création de points de dépôts dans la ville. La question de la création d’un bac à compost collectif devra donc être débattue en assemblée générale des copropriétaires. Le bac collectif est pratique si la copropriété dispose d’espaces adaptés et d’espaces verts qui pourront en profiter. Il faudra tout de même qu’une ou plusieurs personnes soient chargées de l’entretenir.