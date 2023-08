Le coût des fournitures scolaires explose à la rentrée 2023, selon une étude

Si l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) 2023 - versée à partir de ce mercredi - couvre les dépenses de rentrée en école élémentaire, en collège et en lycée général, ce n'est pas le cas pour le lycée professionnel. En outre, "l'ARS ne couvre absolument pas les dépenses liées à la scolarité tout au long de l’année : équipement numérique, sorties et voyage scolaire, assurance scolaire, restauration, photos de classe et activités périscolaires, et participation à la coopérative ou FSE. Si on les additionne à celles de la rentrée scolaire, les familles devront dépenser entre 900€ et 1700€ en moyenne pour la scolarité d’un enfant", développe l'étude.