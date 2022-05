Le crédit à la consommation en plein boom : quels sont les secteurs concernés ?

Le prêt personnel retrouve de la vigueur en mars : les financements ont augmenté de +15,9% par rapport à mars 2021, soit +18,1% par rapport au même mois de 2019. À l’échelle du premier trimestre, la production croît de +16,1% (+8,3% par rapport au premier trimestre 2019).

Dans la même dynamique, le crédit renouvelable ressort en hausse de +13,3% par rapport à mars 2021 (+12,7% par rapport à mars 2019). Sur l’ensemble du premier trimestre, les nouvelles utilisations ont grimpé de +13,9% (+4,4% par rapport au début d’année 2019).

En revanche, dans le secteur du financement des véhicules neufs, la croissance est plus mitigée en raison des difficultés d’approvisionnement : +0,4% en mars et +2,1% au premier trimestre (respectivement +9,9% et +4,9% par rapport aux mêmes périodes de 2019).

Pour leur part, les financements d’automobiles d’occasion sont en progression de +3,4% par rapport à mars 2021 et de +19,7% par rapport au même mois de 2019. À l’échelle du trimestre, la hausse de la production s’établit à +3,7% par rapport à la même période de 2021 et +10,5% par rapport à celle de 2019.

Enfin, les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer ont augmenté de +3,8% en mars, soit +27,6% par rapport à mars 2019. À l’échelle du premier trimestre, l’activité a progressé de +5,4% (+23,9% par rapport au même trimestre de 2019).