Le dentifrice, un allié insoupçonné pour entretenir sa maison

C'est l'une des utilisations les plus étonnantes du dentifrice. Oui, il est d'une très grande aide pour enlever les micro-rayures sur du verre. Là aussi, on choisit une pâte blanche. On commence par nettoyer la surface en verre, on imprègne un chiffon propre avec le produit et on frotte délicatement la rayure en effectuant des mouvements circulaires pendant une petite dizaine de secondes. On enlève ensuite l'excédent et on nettoie avec de l'eau claire. La rayure aura disparu et votre table basse en verre retrouvera son allure des premiers jours.