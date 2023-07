Le gouvernement lance un "bonus réparation" pour les vêtements et les chaussures

La tarification des aides proposées doit être comprise entre 6 et 25 euros, a encore expliqué Bérangère Couillard. La secrétaire d'État "invite tous les ateliers de couture et les cordonniers à rejoindre le système, à être labellisés" par l'éco-organisme Refashion qui pilote le fonds et le label pour l'État. L'aide pourra être, par exemple, de sept euros pour refaire un talon et atteindre de 10 à 25 euros pour une doublure.

En France, 3,3 milliards de vêtements, chaussures et pièces de linge de maison ont été mis sur le marché en 2022, soit 500.000 de plus qu'en 2021, selon l'organisme Refashion qui a été chargé par le gouvernement d'accompagner l'industrie vers une économie plus circulaire. "Le but, c'est d'accompagner ceux qui font les réparations", a détaillé Bérangère Couillard, évoquant les ateliers mais "également les enseignes" qui proposent ce service avec en perspective l'espoir de "recréer des emplois".