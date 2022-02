Le prix des carburants bat de nouveaux records

Au plus haut. Ce lundi 14 février, les prix des carburants routiers - gazole et sans plomb - ont atteint un nouveau record historique. Selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique, le litre de SP95 est en moyenne à 1,78 euro quand le gazole, lui, dépasse les 1,69 €/l. Dans le même temps, le SP95-E10 est encore plus haut, à près d'1,84 euro le litre.