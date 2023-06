Le prix des cerises bondit cette année : la faute à l'interdiction d'un pesticide ?

Jean-Christophe Neyron pointe du doigt "essentiellement des éléments météo", avec notamment un "phénomène d'alternance" d'une année sur l'autre. Ainsi, il y avait beaucoup de cerises au petit calibre l'an passé, l'inverse de cette saison 2023. "Les arbres cette année ont alterné, sans compter les petits coups de gel fin mars qui ont touché certaines parcelles." Des pertes de récoltes, c'est à ses yeux très clair, "sont liées au climat". Il évoque des "excédents de pluie" dans certaines zones, qui affectent directement les cerisiers. Ces arbres, assez fragiles, apprécient surtout les sols drainants où l'eau ne s'accumule pas à leur pied. "Lors d'une saison normale, avec des cerises plein les branches, un ouvrier ramassera environ 15 kilos à l'heure. Aujourd'hui, on va être plus proche de 8 kilos car on va devoir faire plus de tri", note le représentant de Cerises de France. Une productivité qui diminue et dont l'impact sur les prix est logique : "La main-d'œuvre, c'est 60 à 70% du coût de revient pour le producteur", insiste-t-il.

Si les dégâts causés par la drosophile suzukii, "la seule connue qui s'en prenne au fruit frais", peuvent affecter les récoltes, il faut noter qu'un "produit de remplacement a été autorisé, dont les producteurs se sont plus ou moins emparé". Une solution alternative qui semble pour le moment faire en partie ses preuves puisque selon Jean-Christophe Neyron, "on a trouvé un équilibre" à l'heure actuelle. Précisons que les cerises produites à l'étranger ne peuvent pas être importées en France si du phosmet a été utilisé dans les vergers. De quoi se prémunir d'une forme de concurrence déloyale.

Alors que la saison de la cerise va se poursuivre jusqu'à la mi-juillet, les prix de ventes très élevés observés cette année s'expliquent donc avant tout par l'offre et la demande. D'autant que nos voisins, Espagne et Italie en tête, ont été touchés par des sécheresses et fortes pluies lors de la période de croissance et de développement des fruits, réduisant encore les volumes disponibles. Quand s'ajoutent à cela des engrais et produits de traitement plus couteux, "au moins 40%" selon le président de Cerise de France, la répercussion sur les prix se révèle. Au grand dam des consommateurs qui apprécient le petit fruit rouge, synonyme chaque année de retour de l'été.