Le prix des pâtes a-t-il augmenté de 44% en un an ?

Les pâtes vendues par les marques de la grande distribution sont des produits sur lesquels les enseignes ne font pas de marge, nous explique Emily Mayer, de l'institut IRI. "Comme le coût de la matière première est dominant, il est intégralement répercuté dans le prix final du produit. Ce qui n’est pas forcément le cas des pâtes de grandes marques qui peuvent amortir la hausse pour rester concurrentiels."

Or la tonne du blé dur – à la base de la fabrication des pâtes – a doublé en un an, passant de 265 euros la tonne à 500 euros. En cause, notamment, une sécheresse sévère au Canada, un des plus gros fournisseurs de blé dur, des récoltes donc faibles, face une demande en augmentation.

Une tendance que l’on observe, nous précise l'institut IRI, sur une dizaine de produits premiers prix : la moutarde (+41%), la semoule et les céréales (+32%), les cafés torréfiés (+31%) mais aussi les huiles(+25%).