Le S-Cross de Suzuki, traineau amiral de la Grand Odyssée VVF

Ce contenu est conçu et réalisé par

La Grande Odyssée VVF qui s’est élancée de Megève le 13 janvier bénéficie comme chaque année d’un partenaire de prestige et de confiance avec Suzuki. La prestigieuse course alpine de chiens de traîneau dispose en effet d’une flotte de 20 S-Cross Hybrid pour assurer la mobilité de l’organisation et des participants. Adapté pour la conduite en altitude, ce SUV de caractère ne manque pas d’atouts. Gros plan.

"Joindre l’utile à l’agréable". Telle pourrait être la devise du SUZUKI S-Cross qui semble avoir été conçu pour transformer les situations délicates sur route en plaisir de conduire. Sa stature élégante ne passant pas inaperçue en milieu urbain (son design et sa calandre puissante y contribuent), ce SUV est aussi taillé pour l’aventure. Spacieux et confortable, son habitacle tient du cocon sécurisant ; il offre une large visibilité renforcée par le toit panoramique en verre coulissant — idéal pour profiter de la splendeur des paysages alpins.

Côté performances, le S-Cross se distingue par sa motorisation : doté de la technologie hybride SHVS, il combine un moteur thermique et un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion 48V fonctionnant sans branchement. En clair, la batterie supplée le moteur dans les phases d’accélération (dès les plus bas régimes) pour un effet “boost“ et se recharge en phase de freinage. Plus vertueux en termes de consommation de carburant, ce système garantit également une conduite plus souple… plus sereine.

Sur toutes les routes, par tous les temps, en toute sécurité

Autre point fort du SUZUKI S-Cross - qui le rend particulièrement apte à se mesurer aux difficultés climatiques : le AllGrip Select. Exclusivité Suzuki, ce système de transmission intégrale à gestion électronique offre au conducteur de choisir entre quatre modes de pilotage différents : AUTO (de 2 à 4 roues motrices selon le niveau d’adhérence, en situation normale) ; SNOW (4 roues motrices, pour les chaussées les plus glissantes) ; SPORT (optimisation des performances et de la réactivité pour les routes sinueuses) ; LOCK (où la force de freinage est calibrée sur les roues qui patinent).

Ajoutés à la myriade de systèmes de sécurité électronique dont dispose le S-Cross (freinage actif d’urgence, détection des angles morts, régulateur de vitesse adaptatif, appel d’urgence E-Call, aide à la correction de trajectoire…) comme aux fonctionnalités numériques accessibles depuis le tableau de bord (et son écran tactile HD 9’’), ces équipements font du SUV hybride de SUZUKI un partenaire sérieux pour les mushers ! À force d’en apprécier le confort, la praticité et la sécurité, ils pourraient même finir par les préférer à leur traîneau…