Le bon vieux sandwich jambon-beurre est aujourd'hui concurrencé par des dizaines de variantes. Le burger, le kebab ou le wrap n'en sont que quelques exemples. L'idée de garnir deux tranches de pain a inspiré les chefs et les enseignes, a constaté le 20H de TF1.

Le sandwich le plus vendu de la boulangerie The French Bastards est le pain au charbon végétal, roquette et poulet croustillant à l'intérieur. Ce n'est pas la seule originalité dans la vitrine, on a aussi le sandwich au caviar d'aubergine, aux courgettes, ou encore à la dinde fumée et oignon grillé. Chacun de ces sandwiches se vend tout de même au prix de 7,90 euros. La concurrence est rude face aux restaurants à midi. Emmanuel Gunther, le gérant de la boulangerie, a même osé toucher au mythique jambon-beurre en y ajoutant du chou rouge. Mais les clients sont prêts à tenter l'expérience, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Un marché en forte hausse

Les nouveautés dynamisent la vente de sandwich : le chiffre d'affaires de ce marché a augmenté de 11% en 2023. Les boulangeries traditionnelles s'adaptent également. Dans celle visitée par notre équipe près de Lille, il y a aussi beaucoup d'audace, avec des spécialités de la région et des mélanges plutôt inattendus, que les clients plébiscitent.

Une nouvelle recette est lancée tous les quinze jours, pour fidéliser les clients, d'après le responsable, Alexis Delattre. "Sinon, ils vont voir ailleurs", sourit-il. Pour que le sandwich ne soit jamais ennuyeux, la profession aimerait d'ailleurs généraliser la recette sur mesure : un sandwich fait soi-même, avec des ingrédients à disposition.