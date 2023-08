Le ticket de caisse disparait (presque) ce mardi : dois-je m'attendre à être inondé de pubs par mails ?

Votre ticket de caisse automatiquement imprimé, c'est terminé. Dès ce mardi 2 août, la fin de l'impression systématique du ticket de caisse papier entre en vigueur. La facturette ne va toutefois pas complètement disparaître : les clients qui le souhaitent pourront toujours demander son impression pour lever un doute sur un prix, par exemple. Et dans certains commerces comme les restaurants, hôtels et garagistes, l'impression reste obligatoire. Quant aux tickets de paiements refusés, ils seront toujours imprimés systématiquement.

Les consommateurs interrogés par le 13H de TF1 sont partagés. "Ils restent dans nos porte-monnaie et on ne les regarde même pas et ils finissent à la poubelle", souligne une passante. "On est contre car on aime bien vérifier", objectent des retraités.

L'objectif du gouvernement, qui met en avant l'argument écologique, est de pousser les consommateurs à choisir le ticket de caisse dématérialisé, envoyé par mail ou SMS. Les enseignes vont donc devoir récolter les informations personnelles de leurs clients, à savoir le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Ce qui interroge quant à la collecte des données personnelles et à la prospection commerciale.