Comment créer le potager parfait dans son jardin ?

Pour un bon potager, il faut que le sol soit souple et pas trop tassé. Avant de se lancer dans la plantation, on retourne la terre à l'aide d'une bêche et d'une pioche. Cela permettra de l'aérer. Après cette étape, il faut ameublir le terrain avec une griffe à quatre dents pour rendre le sol souple. L'eau et les insectes pénètrent plus facilement et les racines des jeunes plants s'enfoncent plus profondément. Dernière étape : préparer la terre avec un engrais naturel pour fertiliser le sol et apporter les micro-organismes nécessaires à la bonne santé de vos futurs légumes.