Les 5 règles à toujours respecter quand on construit un mur de soutènement

Le mur de soutènement a pour fonction de soutenir de la terre ou le sol sous lequel il se trouve. Cette construction peut subir une forte pression du terrain qu’il contient. Il doit être construit en respectant certaines règles.

Le mur de soutènement permet de contenir les fortes pressions et de lutter contre les éboulements ou les glissements de terrains, surtout dans les lieux où le sol est en pente. Composé de terre ou de sable, il possède aussi une fonction esthétique. Il permet de créer un espace en plus dans les jardins de particulier. Pour remplir pleinement son rôle, le mur de soutènement doit respecter quelques règles. On vous dit tout.

Un sol bien étudié

Puisque la mission de ce mur est de retenir la poussée de terre, de sable et d'eau, il doit être robuste et adapté à la nature du sol. Sa construction dépend de la stabilité, la texture, mais aussi de la perméabilité de la terre. Un terrain constitué d'argile, de tourbe ou de vase nécessitera des solutions particulières, car il est très instable. Il est conseillé de faire appel à un bureau d'études techniques pour identifier la nature du sol et ainsi déterminer quelle est la meilleure option pour votre mur de soutènement.

Des fondations parfaitement réalisées

Les semelles de fondations doivent être construites selon les contraintes du sol. Si elles ne sont pas bien réalisées ou mal équilibrées, le mur ne pourra pas assurer son fonctionnement pleinement. Il est important de les enterrer en profondeur pour les protéger des aléas climatiques, notamment du gel. En réalité, la profondeur des fondations varie selon les régions. On considère que 50 cm suffisent si vous vivez le long des côtes Atlantique ou sur le bassin méditerranéen. Il faudra, en revanche, creuser jusqu'à un mètre de profondeur si vous vivez en montagne ou dans des régions situées dans les Pyrénées ou encore les Alpes. Là aussi, le bureau d'étude technique est très utile pour vous aider dans la construction.

Le choix des matériaux

Il existe différents matériaux et différentes techniques pour construire un mur de soutènement. Il est important de choisir une solution en accord avec les caractéristiques de votre terrain. Le mur de soutènement autostable en béton armé ou en parpaing est plus économe, mais sa mise en œuvre est complexe. Il est préférable de faire appel à un spécialiste pour éviter qu'il ne se brise. Le mur poids lui est très épais, et c'est la masse qui permet de soutenir la pression de la terre. Plus facile à mettre en place, il est aussi plus coûteux selon les matériaux choisis. Vous avez le choix entre un mur en gabions, l’enrochement ou encore le mur en pierre sèche.

L'évacuation des eaux

Il est important de prêter attention au drainage. L'eau peut être fatale pour un mur de soutènement. En effet, elle doit pouvoir passer à travers le mur. Pourquoi ? Pour ne pas créer de fissures dans le mur, ce qui peut l'amener à le briser avec le temps. Si vous choisissez de construire un mur poids, pensez à choisir des matériaux réputés drainants comme la pierre ou la roche. Pour un mur en béton armé ou en parpaing, la pose de drains depuis la base du mur jusqu’au sommet permettra une bonne évacuation des eaux.

Un entretien régulier

Pour un mur durable, il est important de l'entretenir pour éviter un futur sinistre. Cet entretien consiste à nettoyer les dispositifs d'évacuation des eaux (comme les drains ou les barbacanes). Si votre mur commence à être entouré de végétation, il faudra supprimer tout ça à l'aide d'une raclette afin de garantir la pérennité du mur. Si jamais des fissures apparaissent, il est primordial de les réparer avant qu'elles ne deviennent problématiques et causent l'effondrement du mur.