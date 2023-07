Les 7 poissons les plus adaptés à la vie en aquarium

Parmi les espèces préférées des aquariophiles débutants, le guppy arrive en tête. Ce joli petit poisson à grande queue colorée et très facile à vivre aime être en groupe. On compte environ 60 litres pour quatre individus, avec un pH neutre (7 à 7,5) et une température comprise entre 23 et 27°C.

Son grand concurrent est le cardinalis, plus connu sous le nom de néon bleu. Très grégaire et pacifique, il vit en banc de dix individus ou plus dans un aquarium d'au moins 80 litres. Il s'adapte à la température de l'eau, comprise entre 22 et 26°C, tant qu'elle est un peu acide (pH de 5,5 à 7) et changée régulièrement.

Le néon cohabite aisément avec les poissons de fond comme le corydoras bronze (corydoras aeneus) ou son cousin, le corydoras poivré (corydoras paleatus). Appartenant à la famille des poissons-chats, ces derniers vivent aussi en bande d'au moins huit individus. Assez grands (7 à 8 cm à l'âge adulte), ils ont besoin d'espace dans un aquarium d'au moins 120 litres, d'un pH de 6 à 7,5 et d'une température de 25 à 28°C.

Encore plus grand (10 à 15 cm) mais tout autant adaptatif, le poisson porte-épée, ou xipho, doit son nom à la longue queue en forme de pointe du mâle. Cet élégant poisson vit en harem, avec un mâle pour quatre femelles, dans un aquarium de 120 litres ou plus (température de 21 à 26°C et pH de 7 à 8).

Enfin, terminons par le célèbre combattant (betta), bien connu pour ses longues nageoires et ses couleurs éclatantes. Il aime l'eau chaude (24 à 29°C), un pH compris entre 6 et 7,5 et se contente d'un petit espace (20 litres minimum). Les femelles peuvent cohabiter facilement avec ou sans mâle, mais placer deux mâles dans le même aquarium, c'est le combat assuré !