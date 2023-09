Les arguments qui vont vous permettre de bien négocier votre rachat de crédit

Il s’agit pour un organisme bancaire de racheter l’ensemble de vos dettes et de les réunir en un seul crédit que vous remboursez chaque mois. Pour l’emprunteur, cela permet de n’avoir plus qu’un seul interlocuteur. Outre cet avantage administratif, le nouveau taux sera nettement plus bas que la somme de ses précédents remboursements. En revanche, la durée sera allongée. Il s’agit donc d’une solution qui permet de limiter la pression chaque mois, mais qui est au final plus coûteuse. Il faut donc s’assurer que cela convient bien à sa situation et le négocier au mieux.