Les banques refusent de vous ouvrir un compte ? Cette nouvelle règle simplifie vos démarches

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire rappelle dans un communiqué publié ce lundi que "l’accès à des services bancaires est aujourd’hui le préalable d’une pleine insertion économique et sociale". Il ajoute que "si la procédure de droit au compte permet chaque année à près de 30.000 personnes de bénéficier d’un compte bancaire, elle se révèle encore parfois longue et complexe à mettre en œuvre". Ce décret a donc vocation à "renforcer l’inclusion des plus vulnérables en permettant à chaque Français qui en a besoin d’accéder à un compte bancaire".