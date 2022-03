Les bénéfices réalisés sur Vinted sont-ils déclarés aux impôts ?

Ils sont "stupéfaits", voire "dégoutés", et envisagent de quitter la plateforme. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont étonnés de voir sur leur déclaration de revenus une petite ligne "Vinted", avec le montant de leurs bénéfices sur l'année. Face à cette case préremplie, les utilisateurs se sont posé deux questions. Ils se demandent comment il est possible que de telles informations aient été transmises à l'administration sans leur accord… Et surtout, s'ils seront imposés sur ces recettes.